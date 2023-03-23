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Fenerbahçe Beko'da sakatlık!

Fenerbahçe Beko, internet sitesinden Scottie Wilbekin'in sakatlığı nedeniyle iki hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı

Giriş: 23.03.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko'da sakatlık!
HABERTURK.COM

21 Mart Salı günü oynanan, Fenerbahçe 75-82 AX Armani Exchange sonuçlu biten karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Scottie Wİlbekin'in sağlık durumu hakkında Fenerbahçe bilgilendirme yazısını resmi internet sitesinde yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

''Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 21 Mart Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan AX Armani Exchange Milano maçında sol dizinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan Scottie Wilbekin’in durumu iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.''

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