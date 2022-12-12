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Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley de sakatlandı!

THY EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko'ya Johnathan Motley'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, ABD'li pivotun sakatlandığını ve 10-15 gün parkeden uzak kalacağını duyurdu.

Giriş: 12.12.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley de sakatlandı!

THY EuroLeague'de 12 maçta aldığı 10 galibiyetle zirbede yer alan Fenerbahçe Beko'da sakatlık kabusu sürüyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun en formda isimlerinden Johnathan Motley'nin de sakatlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.

Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."

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Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in de sakatlıkları devam ediyor.

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