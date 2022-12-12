Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sarı-lacivertliler, sezonun en formda isimlerinden Johnathan Motley'nin de sakatlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in de sakatlıkları devam ediyor.