THY EuroLeague'de 12 maçta aldığı 10 galibiyetle zirbede yer alan Fenerbahçe Beko'da sakatlık kabusu sürüyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun en formda isimlerinden Johnathan Motley'nin de sakatlandığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.
Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."
4 YILDIZ SAKAT
Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in de sakatlıkları devam ediyor.