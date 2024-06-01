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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet: 98-72 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet: 98-72 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:38 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:38
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        F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotta Beşiktaş Emlakjet kritik anlarda kaydettiği üç sayılık basketlerle etkili olurken, Fenerbahçe Beko boyalı alandan rahat skor üretti. Allman ile üstünlük kurmaya çalışan Beşiktaş, 9. dakikada Mathews'in üç sayısıyla skoru 22-18 yaparak öne geçti. Sertaç Şanlı'nın basketleriyle aranın açılmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, Wilbekin'in faul atışlarını sayıya çevirmesiyle skoru eşitlese de (22-22) ilk çeyreğin son saniyelerinde Mitchell'le öne geçen Beşiktaş, bu periyodu 24-22 önde tamamladı.

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        Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın ilk dakikalarda hücumda yaptığı hataları rahat sayılar bularak değerlendirdi. Kısa sürede hücumda toparlanan Beşiktaş, peş peşe bulduğu sayılarla skoru lehine çevirdi. Siyah-beyazlı takımın arayı açma çabalarına kritik üç sayılık basketlerle cevap veren Fenerbahçe, bitime 2 dakika kala 6-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 47-43 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, sert savunmasıyla Beşiktaş'ın farkı eritme girişimlerine izin vermedi. Rakibini dış atışlara zorlayan Fenerbahçe, pota altındaki etkinliğini bu bölümde de sürdürdü ve Wilbekin'in son andaki üç sayılık basketiyle son çeyreğe 20 sayılık farkla 72-52 önde girdi.

        Farkın verdiği rahatlıkla son çeyreğe başlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi ve mücadeleyi 98-72 kazandı.

        Üç galibiyete ulaşaçak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü karşılaşması, 3 Haziran Pazartesi günü BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

        Fenerbahçe Beko: Wilbekin 19, Madar 3, Pierre 8, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 1, Ömer Ege Ziyaettin 6, Papagiannis 8, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 15, Mert Emre Ekşioğlu

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        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Allman 7, Needham 10, Mitchell 10, Simonovic 16, Yiğit Arslan 6, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu

        1. Periyot: 22-24

        Devre: 47-43

        3. Periyot: 72-52

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