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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de 33. hafta başlıyor!

        Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de sezonun 33. haftası, lider Fenerbahçe Beko'nun sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı kritik mücadeleyle başlayacak. Sarı-lacivertliler, İspanya'daki farklı mağlubiyetin rövanşını almak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takımlarına büyük destek vermeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 18:35 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:35
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        • 1

          THY EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Barcelona’yı konuk ediyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, evinde kazanarak hem rövanşı almak hem de liderliğini pekiştirmek istiyor. Barcelona ise İstanbul’dan galibiyetle dönerek play-off öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

        • 4

          TAKIMLARIN SON DURUMU

          Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.

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