Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz

Gaziantep Basketbol: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, Doyle

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre 15, Booker 5, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 2, Guduric 14, Tarık Biberovic

1. Periyot: 17-17

Devre: 39-36

3. Periyot: 51-64