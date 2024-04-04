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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi - Basketbol Haberleri

        THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

        THY Avrupa Ligi 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:02
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        • 1

          THY Euroleague'in 33. haftası Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe ile Anadolu Efes yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

        • 2

          Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek, doğrudan play-off'a katılmayı hedefliyor.

        • 3

          Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.

        • 4

          AVRUPA KUPALARINDA 24. RADENVU

          THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.

        • 5

          İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

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