Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Ligi 4. haftasında derbiye çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.15'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.