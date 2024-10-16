Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'e konuk olacak
THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın (17 Ekim) Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.
Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.
Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.
İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.