Fenerbahçe Beko: 84 - Olympiakos: 77
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya),Piotr Pastusiak (Polonya),Uros Nikolic (Sırbistan)
Fenerbahçe Beko: De Colo 10, Guduric 4, Ulanovas 2, Barthel 11, Vesely 17, Brown 7, Melih Mahmutoğlu 12, Pierre 14, Eddie 5, Ahmet Düverioğlu 2
Olympiakos: Sloukas 5, Harrison 11, Papanikolaou 6, Jean-Charles 12, Ellis 2, Spanoulis 11, Martin 5, Vezenkov 17, Jenkins, McKissic 8
1. Periyot: 22-27
Devre: 45-41
3. Periyot: 66-54
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 84-77 yendi. Üç maç aranın ardından kazanan sarı-lacivertliler, organizasyondaki 6. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik konuk ekip ise 8. kez mağlup oldu.
Boyalı alandan bulduğu basketlerle karşılaşmaya başlayan Fenerbahçe Beko'ya isabetli dış atışlarla karşılık veren Olympiakos, 5. dakikayı 14-11 üstün bitirdi. İlk çeyrekte üç sayılık atışlarda 11'de 7 ile oynayan Yunanistan temsilcisi, periyodu 27-22 önde tamamladı.
Olympiakos, kısa oyuncularının skora katkısıyla 13. dakikayı 34-30 üstün geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-lacivertli takım, skorda öne geçti ve ilk yarıyı 45-41 önde kapattı.
İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada rakibine kolay sayı şansı vermezken 26. dakikayı 11 sayı farklı 57-46 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğin son anlarında Pierre ile skor üreten sarı-lacivertli takım, final periyoduna 66-54 üstün girdi.
Fenerbahçe Beko, son periyoda düşük tempoda başladı. Sarı-lacivertli ekip, hücumda etkin bir görüntü çizen rakibini durdurmakta zorlandı. Yunanistan temsilcisi, Vezenkov'un peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 75-74. Başantrenör Igor Kokoskov'un aldığı molanın ardından üst üste basketler bulan sarı-lacivertli takım, son saniyelere 6 sayı önde girdi: 82-76. Farkı koruyan Fenerbahçe Beko, maçı da 84-77 kazandı.
Bu arada, karşılaşmanın 38. dakikasında Olympiakos forması giyen Papanikolaou, bir pozisyonda sakatlandı ve maça devam edemedi.
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