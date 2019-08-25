25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'e ikide iki yaparak başlayan ve liderlik koltuğunu kaptırmayan Fenerbahçe, geçen sezona göre büyük bir değişim geçirdi. Geçen sezon üç teknik direktörün görev yaptığı sarı-lacivertliler bu sezona ise Ersun Yanal'la başladı, 9 transfer yaptı, 15 isimle yollarını ayırdı!
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan da takıma dahil oldu.
15 İSİMLE YOLLAR AYRILDI!
Fenerbahçe transfer dönemi bitmeden 15 oyuncuyla yollarını ayırdı. Sözleşmeleri sona eren Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Şener Özbayraklı, Volkan Demirel, İsmail Köybaşı'yla yeni sözleşme imzalamadı.
Genç futbolcular Berke Özer, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin kiralık olarak gönderilirken bu yaz yeniden kadroya katılan Yasir Subaşı da Kayserispor'a transfer oldu. Ahmethan Köse de Samsunspor'un yolunu tuttu.
Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ya satan Fenerbahçe, Michael Frey'i de astın alma opsiyonuyla Nürnberg'e kiraladı. Sarı-lacivertliler son olarak Diego Reyes'le yollarını karşılıklı olarak ayırdı.
ALTYAPIYA 17 TRANSFER YAPILDI!
Fenerbahçe, futbol takımının altyapısına 17 futbolcu transfer etti. 9 yaşındaki Can Duran, 10 yaşındaki Çağan Sarıdikmen, 11 yaşındaki Yasir Boz, 12 yaşındaki Yasin Gökay Göksu, Ercan Çulha, Enes Şenyiğit, Efe Veli İçgöz, Osman Başkuyu, Bora Yağız Aydın, 13 yaşındaki Ömer Faruk Kahraman, Batuhan Güner, Arif Ensar Aksoy, 14 yaşındaki Kaan Akyazı, İdris Ersoy, Atakan Demir, 15 yaşındaki Ahmet Buğra Güven ve Yusuf Mert Yıldırım altyapıya dahil edilen isimler oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!