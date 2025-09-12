Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? 2025 Olağanüstü seçimli genel kurulu Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?

        Fenerbahçe başkan adayları: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

        Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Olağanüstü seçimli genel kurulu veya 91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi, öncesinde başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih kulüp içinden yapılan açıklama ile belli oldu. eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşecek Fenerbahçe başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte toplanacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? İşte Fenerbahçe başkan adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 18:31 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 4 Temmuz'da Süper Lig 2025-26 sezonu fikstürünün çekilmesinin ardından yönetim kurulu kararı ile seçimli olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Yapılan açıklama Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihini gündeme getirdi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...

        • 2

          FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

          Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.

        • 3

          İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

          Açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu aktarıldı.

          Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği belirtildi.

          Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.

          İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.

        • 4

          FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE YAPILACAK?

          Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.

        • 5

          FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

          Fenerbahçe'de adaylık konusunda dört isim bulunuyor; mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Habertürk Anasayfa