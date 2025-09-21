Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle! 2025 Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sar-lacivertlilerin merakla beklediği gün geldi çattı. Bugün Fenerbahçe 34. başkanını seçiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci ve son gününde oy kullanma işlemi başladı. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. ''Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı'' süreci takip etmek isteyen taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak, Ali Koç mu, Sadettin Saran mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Fenerbahçe başkanlık seçim sonucu canlı takip linki ve merak edilen tüm detaylar...
- 1
Fenerbahçe başkanlık seçimi tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli camianın geleceğini belirleyecek bu kritik seçimde, mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor. Kulübün 34. başkanının belirleneceği Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı futbolseverler ve sarı-lacivertli takıma gönül veren taraftarlar tarafından araştırılıyor. Kongre üyeleri, sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sona erdikten sonra sandıklar toplu olarak açılacak ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç mu olacak, Sadettin Saran mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle linki ve merak edilen tüm detaylar...
- 2
FENERBAHÇE BAŞKANINI SEÇİYOR!
20 Eylül’de başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 21 Eylül Pazar günü sona erecek.
Toplantının ikinci ve son gününde (21 Eylül) Fenerbahçe başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.
Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran’ın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemi, saat 10.00’da kongre üyelerinin katılımıyla başladı.
Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.
- 3
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.
Bugünkü kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.
-
- 4
FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK, ALİ KOÇ MU, SADETTİN SARAN MI?
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip…
- 5
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE EKRANI
Fenerbahçe başkanlık seçimi, Fenerbahçe TV üzerinden ve Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE YOUTUBE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇETV BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- 6
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilen oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erecek. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullanacak.
Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olduğunda haberimize eklenecektir.
-
- 7
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman
- 8
SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz