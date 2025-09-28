Habertürk
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımın motivasyonunun değişimine dikkati çekti. Başkan Saran ayrıca "Kenetlenmezsek şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 23:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 01:01
        Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri!
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde başkan Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Müsabakaların sonunda çok konuşan bir başkan olmayacağını ve ilk maç sebebiyle açıklama yaptığını dile getiren Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz." ifadelerini kullandı.

        Engelleri birer birer aşacaklarını dile getiren Saran, şunları kaydetti:

        "Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum."

