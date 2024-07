Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül’le makamında bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Ali Koç, üzerinde isminin yazdığı ve imzaladığı Fenerbahçe formasını İstanbul Valisi Davut Gül’e takdim etti.

Valilik binası önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ziyaretle ilgili Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ'TAN VALİ GÜL'E DAVET: EN KISA ZAMANDA SİZİ BİR MAÇTA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ

Vali Gül’e desteklerinden ötürü teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, “Bizi kabul ettiği için Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Yeni Yönetim Kurulumuzla hayırlı-uğurlu olsun ziyaretine geldik. Sayın Valimiz beraber görev yaptığımız süre boyunca sadece Fenerbahçe’nin değil, tüm spor kulüplerinin ihtiyaçları için elinden gelen her şeyi yapıyor ve çok hassas davranıyor. Sağ olsunlar. Kulüplerin talepleri ve dertleri bitmez. Ne zaman Sayın Valimizden ricamız olsa bizler için her zaman elinden geleni yaptı. Sizin de bir talimatınız varsa biz de her zaman sizler için hazırız. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda da sizi bir maçta ağırlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.