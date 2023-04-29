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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda kürsüye çıkan Koç, Galatasaray, TFF ve MHK hakkında sert ifadeler kullandı. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde: "Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunluluğumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük." "4 Nisan'da yaşananların halen aydınlanmaması Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayıbıdır. Dosyaya bakan polis, bekçi, savcı, hakim hepsi FETÖ'den ihraç olmuş. Bu konu hepimizin namusudur, sadece Fenerbahçe'nin değil tüm Türkiye'nin namusudur. Eğer istenilen gerçekleşseydi Türkiye için çok vahim şeyler gerçekleşebilirdi. Bu kulüp bitmez, terör örgütü de bitiremez, kimse bitiremez." "Yoğun bir hafta sonu olacak. 2 voleybolda finale yükselip futbolda rakibimizle farkı 3'e de indirebiliriz, şampiyonluk yolunda ağır darbe de alabiliriz. Ancak en azından Fenerbahçe, bulunduğu her branşta zirveye oynamayı sürdürüyor."

"BİZİM SALONUMUZDA BİRAZ SESSİZ GEÇİYOR MAÇLAR" "Basketbolda sezon başı hedefimiz play-off'tu. Ancak sezon içinde yaşanan gelişmeler ile 4 veya 5. sırada tamamlayabileceğimizi düşündük. Olympiakos, Euroleague'in en güçlü takımı, bize 2 tane ağır mağlubiyet yaşatmışlardı bu sezon ama oradan 1 galibiyet çıkarmayı başardık ve seriyi İstanbul'a getirdik. Oradaki atmosferi gördük, bizim salonumuzda biraz sessiz geçiyor maçlar. Bunu dikkate almamız lazım." "Kadın basketbolda inanılmaz bir kadro kurduk. İnşallah kadroyu gelecek sezon da muhafaza edip başarılarımızı sürdürebiliriz. Eğer bu sene de Euroleague'i alamasaydık yönetim kurulu olarak şubenin geleceğini gözden geçirme kararı alacaktık." "Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda EuroLeague kupası olan ilk kulübüz. Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Basketbolda çıtayı yükseltti. Sayın Aziz Yıldırım'a bu nedenle özel bir parantez açmak istedim. Biz de bu yoldan devam ettik."

"ÇALINAN PUANLARIMIZ..." "TFF ziyareti... Bunların seviyesine inmek istemiyorum ancak başka türlü de bunlarla mücadele edemeyiz. Çalınan puanlarımızın yanında çalınmaya çalışılan puanlarımız bizi çok rahatsız etti. Gittiğimiz her yerde dayak yemeye başladık ve rakip kart yememeye başladı."

"OĞLU YANLIŞLIKLA BEĞENMİŞ DEDİLER, BİZ DE YEDİK!" "Güç nerede, kim daha çok gürültü çıkarıyor sosyal medyada, TFF ona daha çok kulak veriyor. Bu hakemlerimizi etkiliyor. Tahkim Kurulu'nda yer alan ismin yaptığı beğeniyi sorduk, 'Oğlu yanlışlıkla beğenmiş' dediler. Biz de yedik..." "Tüm bunların üzerine TFF'ye gidip 'Sayın başkan, biz iyi iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik. Zaman gösterecek ancak biz en ağırını bu kulübün 18 yıl başkanvekilliğini yapmış kişide yaşadık."

"KÖSTEBEĞİNİZLE BİRLİKTE GİTMİŞSİNİZ ORAYA" "Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size. Her zaman meyvesini aldıkları için... Oradaki köstebekleri sabahtan akşama kadar onların menfaatleri için çalışıyor. Sayın başkana da o insana dikkat etmesini öneriyorum." "Bugün TFF çıkıp, 'Ne var kardeşim elinde anlat' dese bu kadar rahat davranamayacaklar. Ne var kardeşim, çıkın anlatın! Ne yazık ki rakibimizin kötülük yapma meziyeti takdire şayan. Bunu yaparken de herhangi bir vicdani sorgulama yaşamamaları da çok enteresan. Biz bunu yapamayız." "ŞAMPİYONLUK POSTERLERİNİ REVİZE ETMEYİ ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN" "Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk...Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah kimseye nasip etmesin."

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