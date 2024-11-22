Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Söyleyeceğim şeyler çok birikti! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: Söyleyeceğim şeyler çok birikti!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tır teslim törenine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Koç, "Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti, doluyum. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Söyleyeceğim şeyler çok birikti!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium mağazalarının tır teslim töreninde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

        Gündemdeki konular hakkında konuşacağını belirten Koç, "Her zaman söylediğim gibi; Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti, doluyum. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi
        Dünyanın bilinen en eski alfabesi keşfedildi
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Habertürk Anasayfa