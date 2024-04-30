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        Haberler Spor Diğer Boks Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyon boksörlerle buluştu - Diğer Haberleri

        Ali Koç şampiyon boksörlerle buluştu

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçeli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Samet Gümüş ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:44
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        Ali Koç şampiyon boksörlerle buluştu
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        Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye'ye 3 altın ve 1 bronz madalya kazandıran sarı-lacivertli kulübün bünyesindeki boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş ve Büşra Işıldar, Başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

        Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu toplantı odasında gerçekleşen ziyarette Başkan Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yöneticiler İlker Dinçay ve Can Gebetaş, boksörleri ve teknik ekibi tebrik etti. Ziyarette Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Boks Şube Sorumlusu Selahattin Atasever ile antrenörler Nazım Yiğit, Cahit Süme ve Selim Vinçoğlu da yer aldı. Boksörler kazandıkları madalyaları Başkan Ali Koç'a takdim ettiler.

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        ALİ KOÇ: HEM ÜLKEMİZ İÇİN HEM FENERBAHÇEMİZ İÇİN OLAĞANÜSTÜ BAŞARILARLA GEÇEN BİR OLİMPİYAT DİLİYORUZ

        Ziyarette açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Bizi olağanüstü gururlandıran, gururlandıran, şeref duyduğumuz başarılar sağlayan boksörlerimizle beraberiz. Bugün iki Busemiz var, Büşra var, Samet var. Bu dörtlüden 3 Avrupa Şampiyonluğu bir de bronz madalya çıktı. Sağ olsunlar ziyarete geldiler, madalyalarını takdim ettiler. Boks Şubemizin başarıları yıllardır devam ediyor. İnşallah bu sene de olimpiyatlarda üstüne koyarak devam edecek. İnşallah bayrağımız en yüksekte havalandırılır. Sadece boksörlerimiz değil, Türkiye’yi temsil eden tüm atletlerimiz. Hem ülkemiz için hem Fenerbahçemiz için olağanüstü başarılarla geçen bir olimpiyat diliyoruz. Ülkede herhalde hemfikir olunabilecek yegâne konulardan biri uluslararası başarılar. Allah yolumuzu açık etsin, şansımız da bol olsun. Rakiplerimizi tek tek devirerek bayrağımızı en yüksekte dalgalandıralım, o kürsüde de en iyi madalyaları alalım. Ben hepinize teşekkür ediyorum çünkü hem ülkemizi hem de kulübümüzü layıkıyla temsil ediyorsunuz. İnşallah bu şekilde temsil etmeye devam edersiniz. ‘Altın madalya getirirseniz ne dilerseniz dileyin bizden’ dedik. Bu çok riskli ve iddialı bir söylem. Ama inandığımız için söylüyoruz. Dua edeceğiz. Sözümüz yerde kalmasın. Ağustos ayı sonunda madalyalar geldiği zaman nice başarıları kutlayacağız. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizinle iftihar ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe’desiniz. İnşallah daha nice yıllar Türk boksuna ve Fenerbahçe’ye hizmet etmeye devam edersiniz. İnşallah siz bize biz de size şans getiririz, beraber nice şampiyonlukları kutlarız” dedi.

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