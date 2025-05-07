Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

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"Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Avrupa kupalarındaki yeni formatı çok beğendim. İngiltere'de okudum orada tuttuğum takım Arsenal. Yurt dışındaki takımım Arsenal ama PSG Başkanı Nasser, benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor."

"DERBİ PERFORMANSIMIZ KABUL EDİLEMEZ"

"Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyordu. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada"

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'SEÇİM YOK' MESAJI! "Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı. Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız" "TARAFTARIN TEPKİSİNİ ANLAYABİLİYORUM" "Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal" "Benim taraftarlığım, daha doğrusu bizim jenerasyonun taraftarlığı bugünün taraftarlığından biraz farklı. Biz 'pazara kadar değil mezara kadar' kültüründen gelen insanlarız. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız." "Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu"

"SİSTEME, YAPIYA KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ" "Bugün geldiğimiz noktada en büyük rekabet avantajımız, rakiplerin ve düşmanların ekmeğine yağ sürme noktasına gelmiş durumda. Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık. Rakip takım olsam, Fenerbahçe'deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım! Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynayı bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz." "TARAFTARA KIZGIN DEĞİLİM" "Basketbolda dün küçük tepki gösterdiler, basketbol oynayan çocukların suçu ne? 2015'ten beri Final Four'a giden takım Fenerbahçe, onların suçu ne? Geldiğimizde Aziz Başkan'ı koruyanlara 'Azizbahçe' diyorlardı. Ben, başkanıma hiç laf ettirmedim. Şimdi ne diyorlar? Paralı köpekler! Eleştirmek demokratik hak ama yönetimi desteklemek de demokratik hak. Yönetimi destekleyenin yemediği küfür kalmıyor! Biz olalım veya olmayalım, bu sarmaldan çıkmalıyız! Şampiyonluk gelirse, daha kolay çıkarız. Taraftara kızgın değilim, onlara bu duyguları yaşattığımız için üzgünüz." "Bana göre 2, bazı arkadaşlarımıza göre 3 şampiyonluğumuz çalındı!"

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ KADROSUNU KURDUK" "Dünyanın en iyi teknik adamlarından birini getirdik. Jose Mourinho'yu getirdiğimizde, bugün eleştirenler alkışladı! Dolayısıyla oradan çıkalım! Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. 'Gelmez' denen oyuncuları getirdik. Hocamız transferler için teşekkür etti. Bunları yaparken ekonomik açıdan dara düşmemek için çok büyük efor verildi. Fedakarlıklar yapıldı, zaten onlardan bahsetmeyi sevmiyorum. Kulübün geldiği durum ortada, kendiliğinden mi oldu? Fedakarlık yapan insanlarla oldu ama şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı" "BAHİSLE MÜCADELE EDEN TEK TAKIM FENERBAHÇE" "Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar.. Biz bunlarla muhatap olmadık, biz çaycı alırken bile sosyal medyasına bakıyoruz! Kulübün onurunu korumak için bunu yapıyoruz."

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM" "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka! Ancak imza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz" "Bence çocukların Galatasaraylı olduğu durumu, sizin anlattığınız gibi dramatik şekilde değil! Şampiyon olursak, arka arkaya devam edeceğiz. 3 Temmuz ruhu ile mücadele etmemiz gerek. İ "HERHALDE TARAFTARIN GÖZÜNDE MOURINHO'NUN KREDİSİ DAHA YÜKSEK" "Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra Mourinho ile görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ama program olduğu için buluşamadık. Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz. Bugün insanlar 'Bunlar gidici' diye pozisyon alıyor! Tanıdığımız insanlar."

"İSTİKRAR AÇISINDAN MOURINHO İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" "İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum. ose Mourinho'ya devre arasında 36 Milyon Euro'luk teklif geldi." "MOURINHO GİTMEK İSTERSE ŞARTLAR BELLİ" "Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız." "Jorge Jesus ile temastayız, Suudi Arabistan dışında hayalleri var. Ona da buradan selam olsun." "MOURINHO'YU İKAZ ETTİM" "Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Jorge Jesus ile 3'lü konusunu konuştuk ve 'Asla oynatmadım' demesine rağmen oynattı"

"MOURINHO F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK" "Christoph Daum üç kez arka arkaya şampiyon olacaktı. Haluk Ulusoy döneminde nasıl engellendi hatırlayın. Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak" "MOURINHO GENEL RESİMDE HAKLI" "Jose Mourinho ile Beşiktaş maçı sonrası demeçleri hakkında konuşmadık, maçla ilgili konuştuk. Sezon içinde çok yıprandı ve onun geldiği seviyeden burayı görünce, 'Biz nereye geldik?' oldu. Yabancı VAR gelene kadar rakibimiz çok maçı 1-0 oldu. Yabancı VAR'dan sonra da hatalar oldu ama dengeliydi. Maç sonu dedikleri doğru olmayabilir ama genel resimde haklı." "KENDİ ELİMİZLE AVANTAJI KAYBETTİK" "Camiada öfke patlaması var ama 11 puandan farkı 3'e düşürdük. Kendi elimizle bu avantajı kaybettik. Kendi oğlumdan bu öfke patlamasını ve üzüntüyü biliyorum. Futbolcuları suçlamıyorum, biz yani Fenerbahçe... Fark 3 puan olsa, puan kaybı beklediğimiz haftalara gelmiştik. Tabii şimdi rakip çok daha rahat"

"BİRİLERİ CUMHURBAŞKANIMIZLA YAKINLIĞIMIZDAN RAHATSIZLIK DUYUYOR" "Camiama biraz kırgınım, camiaların gücü taraftarlarından gelir. Riyad bize bırakıldı. Enes Kanter'in paylaşımı, Hacıosmanoğlu ile yalıda buluştuğumuz iddiaları... Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi ile fabrikada buluştu kimse bir şey demedi. Birileri, Cumhurbaşkanımızla yakınlığımızdan rahatsızlık duyuyor"

"HACIOSMANOĞLU DİK DURABİLEN BİR ADAM" "İbrahim Hacıosmanoğlu'nu seçimden önce tanımazdım. Aramızda onlarca dava var, benim açtığım. İnsanlar tanışınca başka şey oluyor. Büyük dostluklar, büyük kavgalardan çıkmıştır. Onu da söyleyeyim. İbrahim Hacıosmanoğlu, dik durabilen bir adam. Ondan önceki 4 başkana bakın, futbol hep aşağı... Kirli düzeni 10 ayda değiştiremezsiniz." "Federasyon gitti, ne oldu? Hakemler yavaş yavaş gençleşmeye başladı. Geçiş sıkıntıları oluyor tabii ki, hatalar gayet normal. Benim korkum, bu şeyi temizlemezsek bu genç hakemlere de sirayet edecek. 2-3 aydır hakemlerle ilgili niyet sorgulamaya başladım. Haklı olabilirim, haksız olabilirim. Topyekün hakemlik müessesesi kendini baştan aşağı yeniden dizayn etmelidir. Hakemlere, ayak basar basmaz 'Hangi takımlısın?' diye sorulmalı. Çok basit bir şey" "Federasyon bana göre bir hata yaptı. Yabancı VAR geldi, temizlik başladı, sonra derbiye yabancı orta hakem geldi. Kamuoyu sahiplendi. Sonra 180 derece başkan karar değiştirdi, ben bunu anlamıyorum." "HAKEMLERDEN DOLAYI ŞAMPİYONLUK KAYBETTİK DEMİYORUM AMA..." "Hakemlerden dolayı şampiyonluk kaybettik demiyorum ama Galatasaray - Beşiktaş maçını hatırlayın, 8 kart verilmedi! Ancak son dönemdeki hatalarımızdan dolayı biz elimizle verdik. İlk yarı o işler olmasa, kafa kafaya gidiyorduk. Hakkını verelim, son dönemde de Galatasaray vitesi arttırdı ama düşük viteste yardımlar oldu." "Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olamaması normal bir şey değil! Aziz Yıldırım döneminde de şampiyonluklarımız çalındı!" "BİR HAKEMİN 3200 DAVASI OLABİLİR Mİ?" "Hakemlerimize en baştan hangi takımlı olduklarını sorup o maçlara vermeyeceksiniz. Bir hakemin 3200 tane davası olabilir mi? 40-50 milyon kazanılıyor o kadar davadan. Hataları bilerek mi yapıyorlar acaba diye düşünüyor insanlar."

"HANGİ PROJEYİ ÇALMIŞIZ?" "Bu stat Aziz Yıldırım'ın yaptığı stattır, her yerinde emeği ve alın teri vardır! Faizler %60'tı, Aziz Başkan bu stadı yaptı. Bugün biraz daha düşük. Fenerbahçe taraftarının da katkısı var ama devlet stat yapamazken o gün, Aziz Yıldırım cesaret göstermiştir. Hangi projeyi çalmışız? Zaten böyle statlar, böyle büyütülür." "AZİZ YILDIRIM'A GİDECEĞİM" "Stat projesi çalmakla suçlanıyorum! Hakikatten Aziz Yıldırım yaptı, imkansızı başardı adam! 15 bin kişi eklemek ile Aziz Yıldırım'ın emeği değil demek kimin haddine? Nihat Özbağ'ın dediğini anlayamadım. Aziz Yıldırım üzüldüyse, gidip anlatacağım. Başka bir şey de anlatacağım." "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar!"

"HAKAN BİLAL KUTLUALP ADAY OLURSA İNŞALLAH BİRİ KARŞISINA ÇIKAR VE ENGELLER" "Hakan Bilal Kutlualp, 3 Temmuz için Çırağan'da basın toplantısı düzenledi ve 'Kişiler ile kurumlar ayrılmalı' dedi. Başkan adayı olması cesaretini kutluyorum! İçerde yatanlar, şimdi onunla yürüyor! O zaman içeridekilere 'Verin Aziz Yıldırım'ı eve gidin' diyorlar. Bu adam aleyhte ifade vardı, bugün başkan olacağını söylüyor! Bir gün aday olursa, inşallah biri karşısına çıkar ve engeller!" "3 Temmuz'da birlik olmasak, bu kulüp yoktu! Benim gücüme gidiyor, 25 yaşında çocuklar bunu bilmez! Birinin peşine takılıyorsanız, tanıyın diye söylüyorum." "Siyasete girersem suratıma tükürün diyorum ama inandıramıyorum insanları" "Fenerbahçe'den kuruş alacağım yok, şampiyonluk borcum var!" "Muhatabım Aziz Başkan'dır, belki o da bize bir şeyler sunacaktır. Asgari müşterekte buluşacağımıza inanıyorum. Erol Bilecik'in de geçmiş borçla ilgili divanda dili sürçmüş" "Mali bağımsızlık konusunda tertemiz bir kulüp bırakmadan gitmek istemiyorum. Buna da hakkım olduğunu düşünüyorum." "MALTEPE TESİSİ EN DEĞERLİ MİRASIMIZ OLACAK" "Aziz Yıldırım stada 85 milyon dolar harcadı. 6 olimpik branşta faaliyet gösteriyorsan, devlet stadı tahsis edebiliyor. Biz herkesten daha çok kira ödüyoruz. Maltepe tesisini yaparsak, en değerli mirasımız olacak."

"STAT İSMİ İÇİN 5 YILLIK ANLAŞMA OLACAK" "Stat ismiyle ilgili çok güzel gelişmeler var. 5 yıllık bir anlaşma olacak. Henüz imzalanmadı. Nezaketen Ülker'e de gideceğiz." "BAŞKANLIĞA ADAY OLMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN" "Şu an telaffuz edemeyeceğimiz bir şey var, 3-4 haftada sonuçlanacak bir konu. Bizim hesaplarımıza göre, Allah'ın izniyle, 50 Milyon €'nun üstünde, totalde üç haneli rakamlara yakın bir imkanımız olacak. Aptallık yaparsak finansal anlamda, bir daha bu duruma gelemeyiz. Biz bırakırsak, bunlar olmayabilir. Burada bir inat yok, inanç var. Sorunlar geride kalmış, işin kremasına doğru gidiyoruz. Fenerbahçe başkanlığına aday olmak için en doğru zaman."

"BU SEZON İSTİFAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM" "Bu noktaya gelip, bize göre yapabileceğimiz daha fazla bir şey yokken bu muameleye maruz kalmak onur kırıcı bir şey. Bu sezon istifayı hiç düşünmedim. Benim yerimde başkası olsa bu kadar dayanamazdı. Ben de bu kadar dayanacağımı düşünmezdim. Hiç olmazsa karakterimiz test edilmiş oldu." "Bizim bırakmamız Fenerbahçe'ye kötülük, bize iyilik olur! Birkaç üzülürüz, sonra hayatımıza bakarız. Üzgünüz, kırgınız ama onlarından sandığından çok daha zeki ve akıllıyız." "Önümüzdeki sezon takım hızını değiştirmek istiyoruz. Kanatlarımız bu sene arzuladığımız hızda değildi" "Bir takım futbolcusu, başka kulübün başkanına aşağılayıcı harekette bulunuyor! Onların yöneticisi bir şey yapmıyor, yapmaz! Onların hamurunda var!" "İmza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam." "Taraftarlardan ve çocuklardan özür diliyorum. Ancak bizden sonra gelecek kişinin de elinde şampiyonluk işçin sihirli değnek yok. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Biraz müsaade edin." "Bana kalırsa futbolda hala FETÖ unsuru var. İllegal bahisten futbolu arındırmak zorundayız. Bu pisliklerden kurtulmalı ve futbol resetlenmeli. Alt liglerde inanılmaz bahis var."