Fenerbahçe, 'Harcama Limiti' uygulamasının anayasal ihlaller içerdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Tezini TFF'ye de sunacak olan Sarı-lacivertliler, olumlu yanıt alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek.
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen, konuyla ilgili, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.
Pirşen'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Taraftarımız şu soruyu sorabilir; her şey yolunda gidiyor niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Kulübümüz ve bankalar arasında görüşmelerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Ödemeler 1 yıl ertelendi. Böylece şimdiye kadarki transferlerin lisanlarını çıkardık. Bundan sonra kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Burada ümidimiz nihai anlaşmaya varılması. Sanıyorum başkanımız açıklama yapacaktır.
Bu demek değil ki bankalarla anlaştık ve her şey bitti. Fenerbahçe, bu anlaşmayla 1 sezon sonraya ertelemiş oluyor sorunları. Biz bunun peşini bırakacak bir kulüp değiliz. Hak ve hukukun peşindeyiz.
Şu an attığımız adım nedir? Biz harcama limitleri konusunun hukuka aykırı olduğunu tespit ettik. Amacımız bunu TFF ile paylaşıp düzeltme talep etmek. Hatalarından dönmelerini istiyoruz. Sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüp bundan etkileniyor. Birçok kulüp birçok şeyden şikayetçi. Biz her şey kulüplerin istediği gibi olsun demiyoruz. Biz, hiç düşünmeden, 'biz bunu böyle yaptık, oldu' denmesini istemiyoruz.
Bundan herkes etkileniyor. Yatırımcılar, taraftarlar, camialar etkileniyor. Biz aslında burada öncü olduk. Herke her şeyden şikayetçi ama kimse hakkını aramıyor. Biz bu gündemi canlı tutup hakkımızı arayacağız. Diğer kulüpler için de öncü olmaya çalıştık.
TFF'nin yakın tarihte, tartışmalı genel kurulunda statü değişikliği gündemi vardı. Yarı kamusal bir şirket olarak görünüyor. Burada bir sorun olduğunda ülke cezalandırılıyor. En nihayetinde AİHM tarafından kontrol ediliyor. Tahkim Kurulu konusunda ciddi sorun var. AİHM'in zaten belli kararları var. Bu yapı aslında sanıldığı kadar denetime kapalı değil. Biz sorunları dosyada topladık, gerekirse AİHM'e gideceğiz. Tazminat ortaya çıkabilir. Umuyorum biz bunu konuşup çözeriz. Biz kulüp olarak mücadelemizi sürdüreceğiz."
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