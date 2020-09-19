Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe, harcama limitleri konusunda tutumunu değiştirmeyen TFF'ye karşı hukuki girişimlerini hızlandırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, hukukçu yöneticileri Fethi Pekin ile Alper Pirşen'in önemli hukukçularla beraber yaptığı çalışma neticesinde harcama limitleri konusunda anayasal ihlaller bulunduğunu belirtip bu konuda gerekli değişikliklerin yapılmasını talep ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, ilk adım olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Buradan çıkacak kararı bekleyen yönetim, olumsuz yanıt gelmesi halinde dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar götürecek.

Tezini kısa süre içerisinde TFF'ye de sunacak olan kulüp, federasyonun gerekli değişiklikleri yapmasını isteyecek.

Kulüp, adil rekabet koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na tazminat davası da açacak.

YILDIZ DUYURMUŞTU

Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız, geçtiğimiz hafta yazdığı yazıda Fenerbahçe'nin TFF'den beklediği yanıtı alamaması halinde konuyu yargıya taşıyacağını, "Öğrendiğimiz kadarıyla Fenerbahçe konuyu önce Tahkim'e, ardından Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne…" diyerek aktarmıştı.