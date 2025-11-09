Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz: UEFA'ya başvuruda bulunduk!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, açıklamalarda bulundu.

"PLANLARIMIZI YAPTIK"

"Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi. Hocamızı, teknik ekibimizi, tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma içerisinde takımımız. 1 haftada 2 maç oynadık. Enerjileri çok yüksek. Çok çalışıyorlar. Bundan sonraki maçlarda en iyisini yapacaklar. Lig uzun maraton. Maç maç bakıyoruz. Takım çok iyi seviyeye gelmek üzere hocamızla birlikte. Taraftarımızın yoğun ilgisi ve yoğun desteği takımımızı yukarı çekti. Takım iyi oynayınca taraftar destekliyor, taraftar destekleyince takım iyi oynuyor. Çok iyi yoldayız. Milli ara var kısa. Milli arayı çok iyi değerlendirip takımımızı daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Planlarımızı yaptık."

"KENDİ YAPTIĞIMIZLA İLGİLENİYORUZ"

"Biz rakiplerimizin yaptığından daha çok, kendi takımımızın yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton. Her takım puanlar kaybedecek. Daha az puan kaybı önemli. Şu ana kadar takımımız gayet iyi. Lig başındaki ufak tefek bazı sıkıntılar dışında... Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Takımımızın enerjisi de yükseliyor. Biz uzun maratonda kendi takımımızın maçlarına bakacağız."

İRFAN CAN VE CENK TOSUN'UN DURUMU "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un dur- Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz: "Belirsizlik ortadan kalkınca sizle paylaşırız."umları ile ilgili bir belirsizlik var." BAHİS SORUŞTURMASI HAKKINDA "Bahis operasyonu sonrası hakem hatalarının azaldığına dair yorumlar var. Buna katılır mısınız? Fenerbahçe'nin puan farkını kapatmasında bunun etkisi var mı?" - Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz: " Bahis operasyonu başlayalı 1 hafta 10 gün oldu. Daha öncesi de var, soruşturmayla ilgili hep dedikodular vardı. Biz zaten adil ve temiz bir lig olsun istiyoruz. Hata insana mahsus ama en az olsun, kötü niyet olmasın." TRANSFERLER SÖZLERİ "Transfer konusu... Ocak ayına daha var. Ertan Bey ve ekibi, başkanımız, teknik ekiple diyalog halindeler. Ocak ayına gelince bakacağız. Hocamızın talepleri de önemli. Şu an sıcak bir gelişme yok ortada." "UEFA'YA BAŞVURUDA BULUNDUK" "Plzen maçının hakemi Allard Lindhout ile ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduk. Hem disiplin süreci hem de Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda dün akşam başvurumuzu yaptık. Konu hakkında iletişim ekibimiz basına bilgilendirmeleri yapacak."