Fenerbahçe ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."