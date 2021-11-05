Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ile devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe D Grubu'ndaki 4. maçında Royal Antwerp'i 3-0 yendi ve gruptan çıkma şansını son 2 maça taşıdı. İşte gruptaki görünüm...

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

1- E.Frankfurt / 10 Puan

2- Olympiakos / 6 Puan

3- Fenerbahçe / 5 Puan

4- Antwerp / 1 Puan

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45