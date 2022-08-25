Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Austria Wien ekibini konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek. FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN SAAT: 20.00

HAKEM: Jesus Gil Manzano

STAT: Kadıköy Şükrü Saracoğlu

YAYIN: EXXEN FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Osayi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, İrfan Can, Serdar, Rossi

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus AUSTRIA WIEN: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

TEKNİK DİREKTÖR: Manfred Schmid Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek. MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KUPA 2'DE 128. MÜCADELE Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi. Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 12'nci kez bir rakibini oynadıkları ilk iki maçta da mağlup etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bunu en son Ağustos 2021'de HJK Helsinki karşısında 1-0 ve 5-2'lik skorlarla başardı.

Avrupa kupalarında Avusturya takımlarıyla oynadığı iki maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe'nin temsilcileriyle en az üç kez karşılaşıp mağlup olmadığı bir ülke bulunmuyor.

Türk takımlarını ziyaret ettiği iki Avrupa Kupası maçını da kaybetmeyen Austria Wien (1G 1B), bu karşılaşmalarda Galatasaray'a konuk olmuştu (Ekim 1982 4-2 & Aralık 2007 0-0).

Avrupa kupalarında ilk maçını kazandığı 10 ön eleme turunun sadece birinde turnuvaya veda eden Fenerbahçe, elendiği tek eşleşmeyi 2016/17 Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında oynadı (2-1 & 3-1).

İlk ayağını evinde kaybettiği üç Avrupa kupası ön elemesinin sadece birinde tur atlayan Austria Wien, kazandığı tek eşleşmeyi Temmuz 2016'da Spartak Trnava karşısında penaltılarla (5-4) geçti (Avrupa Ligi; 1-0 & 0-1).

AVRUPA'DA 246. MAÇ Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ise 246. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 73 36 21 16 101 70 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6 TOPLAM 245 89 53 103 308 357