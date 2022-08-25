Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya'nın Austria Wien ekibini konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.
FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN
SAAT: 20.00
HAKEM: Jesus Gil Manzano
STAT: Kadıköy Şükrü Saracoğlu
YAYIN: EXXEN
FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Osayi, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, İrfan Can, Serdar, Rossi
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
AUSTRIA WIEN: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic
TEKNİK DİREKTÖR: Manfred Schmid
Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.
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KUPA 2'DE 128. MÜCADELE
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.
- Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 12'nci kez bir rakibini oynadıkları ilk iki maçta da mağlup etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bunu en son Ağustos 2021'de HJK Helsinki karşısında 1-0 ve 5-2'lik skorlarla başardı.
- Avrupa kupalarında Avusturya takımlarıyla oynadığı iki maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe'nin temsilcileriyle en az üç kez karşılaşıp mağlup olmadığı bir ülke bulunmuyor.
AVRUPA'DA 246. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ise 246. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
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