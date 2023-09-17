Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

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STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Samet, Djiku, Mert Müldür, Crespo, Efekan, İrfan Can Kahveci, Kent, King, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

ANTALYASPOR: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Bursa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, Van de Streek, Veysel

YEDEKLER: Atabek, Bahadır, Erkan, Safuri, Milosevic, Mert, Jehezkel, Mustafa, Emre, Assombalonga

TEKNİK SORUMLU: Nuri Şahin

Trendyol Süper Lig'de ilk dört haftayı lider geçen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor.

Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip serisini sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Bitexen Antalyaspor geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Trabzonspor deplasmanında sezonu mağlubiyetle açan kırmızı-beyazlılar, ardından çıktıkları Tümoson Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor karşılamalarından sahadan bir puanla ayrıldı. REKLAM FENERBAHÇE'DE EKSİKLER Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor.

Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. ANTALYASPOR'DA EKSİKLER Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemiyor.

55. RANDEVU Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.