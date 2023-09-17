Fenerbahçe - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor. Konuk ekip Bitexen Antalyaspor ise geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe - Antalyspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Samet, Djiku, Mert Müldür, Crespo, Efekan, İrfan Can Kahveci, Kent, King, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
ANTALYASPOR: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Bursa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, Van de Streek, Veysel
YEDEKLER: Atabek, Bahadır, Erkan, Safuri, Milosevic, Mert, Jehezkel, Mustafa, Emre, Assombalonga
TEKNİK SORUMLU: Nuri Şahin
Trendyol Süper Lig'de ilk dört haftayı lider geçen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip serisini sürdürmek istiyor.
Konuk ekip Bitexen Antalyaspor geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Trabzonspor deplasmanında sezonu mağlubiyetle açan kırmızı-beyazlılar, ardından çıktıkları Tümoson Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor karşılamalarından sahadan bir puanla ayrıldı.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor.
Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.
ANTALYASPOR'DA EKSİKLER
Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemiyor.
55. RANDEVU
Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.