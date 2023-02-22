Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, tümü üst üste olmak üzere 11. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Valencia Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.

İkinci çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Valencia Basket karşısında dış atışlardan ve hızlı hücumlardan skor üreten sarı-lacivertli takım, 18. dakikada farkı 26 sayıya (38-12) kadar çıkardı. Fenerbahçe, soyunma odasına 43-21 üstün gitti.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Fenerbahçe, sahadan 93-61 galip ayrıldı.