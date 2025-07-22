Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya geliyor. Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe-Al-Ittihad karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı yayıncı kuruluşu...
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Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı için geri sayım başladı. Portekiz kampı kapsamında hazırlık maçlarında sarı‑lacivertliler, Portimonense'yi 2‑1, União de Leiria'yı ise 2‑0 mağlup etmişti. Hazırlık maçlarında Al-Ittihad karşısında en ciddi sınavına çıkacak olan sarı lacivertlilerde gözler Jhon Duran'da olacak. Peki, "Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran oynayacak mı?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE-AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.
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FENERBAHÇE-AL ITTİHAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.
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JHON DURAN OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.
Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.
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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.
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KAMP KADROSU
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
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