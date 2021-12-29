FENERBAHÇE: Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.

YEDEKLER: Ertuğrul, Mert, İrfan Can, Serdar Dursun, Osayi, Çağtay, Zajc, Bora, Novak, Arda Okan

TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle

AFJET AFYONSPOR: Anıl, Emre, Nazmi, Erdinç, Celal, Alper, Süleyman, Erhan, Doğan, Doğukan, Fatih

YEDEKLER: Ahmet, Feyyaz, İsmail Haktan, Mehmet Can, Mustafa, mert, Cihan, İlke, Taha Can, Süleyman Enes

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Turgut Doman

SAAT: 21.00

YAYIN:

Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.

Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.

KUPADA SON ŞAMPİYONLUK 2013'TE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.