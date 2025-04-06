Fenerbahçe, 9 yıl sonra Trabzonspor'a 4 gol attı!

Jose Mourinho'nun öğrencileri rakip filelere 4 gol atarken rakibini farklı mağlup etti. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'u deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe, 24 Nisan 20216'dan bu yana bir kez daha 4 kez gol sevinci yaşadı.