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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Trabzonspor'u geriden gelerek 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 51, 64 ve 77. dakikalarda Talisca ile 60. dakikada Skriniar'dan geldi. Trabzonspor'un golünü ise 45+4. dakikada Draguş kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Talisca, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trickini yaparken Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanarak puan farkını 3'e düşürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:16
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        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 1-0 geriden gelerek 4-1 kazandı.

        Fenerbahçe'de goller 51, 64 ve 77. dakikalarda Talisca ile 60. dakikada Skriniar'dan geldi. Trabzonspor'un golünü ise 45+4. dakikada Draguş kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanarak aradaki puan farkını 3'e düşürdü. Fenerbahçe'nin ligdeki puanı 68'e yükseldi. Trabzonspor ise 36 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

        TALISCA'DAN SÜPER LİG'DE İLK-HAT-TRICK

        Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna giren Anderson Talisca, performansıyla sarı-lacivertli taraftarları büyük sevinç yaşattı.

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        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'ini Trabzonspor'a karşı yaptı.

        PENALTI VAR UYARISIYLA GELDİ

        Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 50. dakikasında penaltı kazandı. Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu.

        VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Anderson Talisca, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.

        LUNDSTRAM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Kadıköy'deki maçın 60. dakikasında sarı kart gören Trabzonsporlu John Lundstram cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, gelecek hafta Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        MOURINHO 4'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

        Teknik Direktör Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden 4'lü defansa döndü. Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçıyla 3'lü defansa geçen sarı-lacivertliler ligde 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmaya bu sistemle çıktı. Bu sistemin en çok tercih edilen isimlerinden Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri yedek kulübesinde yer aldı.

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        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 eksikle çıktı.

        Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat gribal enfeksiyon sebebiyle kadroda yer almazken, Filip Kostic ve Diego Carlos da teknik ekip kararıyla maç kadrosa alınmadı.

        Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçında görev yapamadı.

        LIVAKOVIC 2 MAÇ ARADAN SONRA KALEDE

        Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

        Reeder Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu.

        Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        20. dakikada Dzeko'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Saint-Maximin'in yerden uzak direğe şutunda, top kaleye paralel auta çıktı.

        25. dakikada Malheiro'nun hatalı geri pasında topu kapan Amrabat, kaleciyi önde gördü. Faslı orta sahanın, aşırtma şutunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

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        30. dakikada Lundstram'ın pasında sağdan çizgiye inen Zubkov'un ortasında, altıpas üstünde Banza'nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

        35. dakikada Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in penaltı noktası civarından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

        36. dakikada Saint-Maximin'in pasında ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inen Szymanski'nin ortasında, top üst direkten oyun alanına döndü.

        39. dakikada ani gelişen atakta topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zubkov'un çaprazdan şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        45+4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Savunmada Djiku'dan sıyrılan Zubkov, Banza'yı gördü. Ceza sahasına giren Banza'nın pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top filelere gitti.

        Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

        51. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Osayi-Samuel, Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalınca, VAR odasından yapılan uyarı üzerine hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

        60. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Yapılan orta sonrasında oluşan karambolde Tadic'in pasına penaltı noktası civarından Skriniar'ın şutunda top filelere gitti.

        64. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Saint-Maximin'in yerden penaltı noktasına çıkardığı topa, Talisca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

        72. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Dzeko'nun uzak direğe yerden şutunda, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

        77. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin ortasında, savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Talisca'nın gelişine volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

        Fenerbahçe, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

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