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Cezayı duydu hastanelik oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsü, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi. Tansiyonu yükseldiği için ambulansla hastaneye kaldırılan sürücüye bin 300 TL ceza kesildi

12.10.2021 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
FENALIK GEÇİRDİ! Son dakika: Cezayı duydu hastanelik oldu! - VİDEO HABER
Cezayı duydu hastanelik oldu!
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İHA

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

SÜRÜCÜYE 1300 TL CEZA KESİLDİ

İHA'da yer alan habere göre uygulama sırasında plakasız motosiklet durduruldu.

Yapılan incelemede, motosikletin "çekme belgeli" olduğu tespit edildi. Sürücü Cemalettin E.'ye (53) bin 300 TL ceza kesildi.

TANSİYONU ÇIKTI FENALIK GEÇİRDİ

Ceza miktarını duyan sürücü, fenalık geçirdiğini söyleyerek yere oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri yardım etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Su ikram edilen sürücü, polis ekiplerinin yardımıyla 112 ambulansına alındı.

Hastaneye sevk edilen sürücü, tedavinin ardından taburcu edildi. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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