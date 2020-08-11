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Reklam ve pazarlama sektöründeki gelişmelerin değerlendirildiği Felis Ödülleri, “Felis’i Gözüne mi Kestirdin?” sloganıyla 15'inci senesini kutluyor.

Felis Ödülleri'nde, başvuruların 16 Eylül’e kadar kabul edileceği kaydedildi.

Reklamverenlerin de başvuru yapabileceği Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, PR, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Veri Kullanımı bölümlerinin yeniden şekillenerek başvuruları kabul ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, 15 ana bölümde sektördeki tüm disiplinlerden paydaşların başvurularını bekleyen Felis Ödülleri’nde bu yıl 15 Eylül 2019–16 Eylül 2020 dönemi içinde yayınlanmış/uygulanmış özgün çalışmalar yarışabilecek.

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü ise son 3 yıl içinde yapılan çalışmaların başvurularını alacak.