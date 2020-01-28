28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Felicia Sonmez kimdir? Soruları merak konusu oldu. Washington Post Gazetesi muhabiri Felicia Sonmez, helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından tecavüz davasıyla ilgili sosyal medyadan bir tweet paylaştı. Gazeteci'nin tweeti kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.
KOBE BRYANT'IN TECAVÜZ DAVASINI HATIRLATTI!
Sonmez, kazadan sadece birkaç saat sonra Twitter hesabından 2016 yılında The Daily Beast sitesinde yayımlanmış, ‘Kobe Bryant’ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikâyesi ve yarım bir itiraf’ başlıklı haberin linkini paylaştı.
Tweet pek çok kişi tarafından paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı ise Sonmez’e tepki gösterdi. Kullanıcılar, “Sen nasıl bir insansın”, “İğrençsin”, “Kalpsiz”, “Anısına saygı göster”, “Bir kadın, eşini ve kızını saatler önce kaybetti, acılarına saygı duy” gibi yorumlarda bulundu.
— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 27, 2020
WASHINGTON POST İDARİ İZNE AYIRDI
Ancak on binlerce tehdit mesajı alan Sonmez, tweetlerini silmek zorunda kaldı. Twitter’da da ‘#FireFeliciaSonmez’ (Felicia Sonmez’i Kov) etiketi altında kampanya başlatıldı. Olayın ardından Washington Post gazetesi Şef Editörü Tracy Grant, Sonmez’i idari izne çıkardıklarını duyurdu. Grant, Sonmez’in tweetlerinin kurumun sosyal medya politikasını ihlal edip etmediğine dair bir inceleme başlattıklarını da belirtti.
Grant, tweetlerin ‘kötü bir hüküm’ olduğunu, kurumdaki diğer insanların işlerini de zayıflattığını savundu.
FELICIA SONMEZ KİMDİR?
Washington doğumlu Felicia Sonmez 6 haziran 1983 doğumlu 36 yaşında. Bir çocuk annesi Felicia Sonmez Harvard ve Tsinghua Üniversitelerinden mezun oldu. Felicia Sonmez şu an Washington Post Gazetesi'nde muhabirlik yapıyor. Soyadının Sonmez olmasından dolayı Türk olduğu düşünülse de eşiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!