Yapay zekâya, birkaç hafta boyunca her kelimenin karşılığı olan, binden fazla ses ve vuruş öğretildi. Tıpkı notaların bir sese karşılık gelmesi gibi yapay zekâ da duyduğu sesleri, kelimelere çevirdi. Son adım olarak; video oyunlarında kullanılan yapay zekâ tabanlı yüz animasyonu teknolojisiyle bir avatar oluşturuldu.