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        Haberler Dünya Felçi hasta yapay zeka destekli bir avatar kullanarak yeniden konuşabildi

        Felçi hasta yapay zekâ destekli bir avatar kullanarak yeniden konuşabildi

        UCSF ve Berkeley Üniversitesi, ortak bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, felçli bir hastanın beyin sinyallerini, yapay zekâ destekli bir avatara aktararak, hastanın yeniden konuşmasını sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:29
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        • 1

          Günlük hayatımızda yer almaya başlayan yapay zekâ, bilimde yeni bir çığır açmanın anahtarı olma yolunda ilerliyor. UC San Francisco ve UC Berkeley'deki araştırmacılar, yapay zekâ kullanarak konuşma kabiletini kaybetmiş kişilerin tekrar iletişim kurmasını sağlayan bir çalışmaya imza attı.

        • 2

          UCSF beyin cerrahı Edward Chang liderliğindeki araştırmacılar, ilk kez beyin sinyallerini konuşma ve yüz ifadelerine çeviren, implante edilebilir yapay zekâ destekli bir cihaz geliştirdi. Sonuç olarak felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybeden Ann isimli hasta, konuşan bir dijital avatar kullanarak iletişim kurabildi ve duygularını aktarabildi.

        • 3

          Ekip, konuşma nöroprotezi adı verilen yeni bir cihaz kullandı. Ann'nin, beyninde konuşmadan sorumlu olan kısımlara 253 elektrottan oluşan bir dikdörtgen bir cihaz yerleştirildi.

        • 4

          Yapay zekâya, birkaç hafta boyunca her kelimenin karşılığı olan, binden fazla ses ve vuruş öğretildi. Tıpkı notaların bir sese karşılık gelmesi gibi yapay zekâ da duyduğu sesleri, kelimelere çevirdi. Son adım olarak; video oyunlarında kullanılan yapay zekâ tabanlı yüz animasyonu teknolojisiyle bir avatar oluşturuldu.

        • 5

          Avatar, hastanın beyninden gelen sinyaller doğrultusunda vuruş ve sesleri kelimelere çevirerek, felçi hastanın konuşmasını sağladı.

          Araştırmacılar, bunun gelecek için önemli bir keşif olduğunu düşünüyor. Şimdiki hedefleri ise avatar ve hasta arasındaki zaman gecikmesini ortadan kaldırarak, iletişimin anında gerçekleşmesini sağlamak.

          Kaynak: Berkeley Üniversitesi

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