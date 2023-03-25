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Fekki nedir, ne demek? Mühür fekki ne anlama gelir?

Haczin fekki, mühür fekki ya da ipotek fekki gibi kavramlar, günlük hayat içerisinde zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu kelimenin anlamı ile ilgili kafalarda soru işareti de olmaktadır. Peki, fekki nedir, ne demek? Mühür fekki ne anlama gelir? İşte detaylar

Giriş: 25.03.2023 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
Fekki Nedir, Ne Demek? Mühür Fekki Ne Anlama Gelir?
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Bir varlığa ilişkin ipoteği ortadan kaldıran işleme fek denir. Daha önceden varlığa karşı teminat altına alınan ipotek veya diğer tür borcun tamamının ödenmesinden sonra serbest bırakma kararı verilir. Serbest bırakma belgesi yazıldıktan sonra, borcu ödeyen kişi borç alan tarafa karşı artık herhangi bir sorumluluğu kalmamaktadır.

MÜHÜR FEKKİ NEDİR?

Mühür bozma suçu, bir şeyin muhafazası veya varlığının mevcut olduğu şekilde korunması için yetkili makamlar tarafından konulan mührün kaldırılması veya mührün konulma gayesine aykırı hareketler yapılmasıyla meydana gelir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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