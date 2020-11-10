Arda hayata döndürdü!

Süper Lig’de zorlu Sivas deplasmanından galibiyetle dönerek son 3 maçını da kazanan Galatasaray’da keyifler yerinde… Bir önceki hafta kazanılmasına rağmen Ankaragücü önünde kötü bir futbol sergileyen Aslan, Sivas’ta son bölüm hariç iyi futbolla gelecek için de umut verdi.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Cimbom’un performansının gözle görülür şekilde atması ise son haftalarda mental olarak hazır olmayan Feghouli ile sakatlıktan dönen Belhanda’nın katkısı dikkat çekti. İkilinin iyi oynaması takım arkadaşlarının da form grafiğini arttırdı. Aynı maçta 1 gol atan Arda Turan da beğeni topladı. Ancak Arda’nın 90 dakika dışında verdiği katkı, teknik direktör Fatih Terim’i daha çok sevindiriyor.
TERİM'İN EN ÖNEMLİ YARDIMCISI!
Sezon öncesi Galatasaray Yönetimi, maaşlarını ödemekte zorlandıkları Feghouli, Belhanda ve Babel’den kendilerine takım bulmalarını istemişti. Yaz transfer döneminin son günlerine kadar takım bulmaları halinde Galatasaray’dan ayrılacak olan bu 3 futbolcunun en erken Ocak ayına kadar takımda kalacakları netleşti. Kulüpte istenmediklerini düşünen ve taraftarın sürekli eleştirisine maruz kalan başta Feghouli olmak üzere kafasını sahaya veremeyen üçlü, yeniden takıma adapte olmaya başladı. Bu adaptasyonu sağlamak için uğraşan İmparator’a ise en çok Kaptan Arda Turan yardımcı oldu. Özellikle idmanlarda Feghouli ve Belhanda’yla yakından ilgilenen Arda’nın, Florya dışında da ikiliyle alakadar olduğu ortaya çıktı.
FEGHOULİ, ‘LİDERİMİZ’ DEDİ
Haftalar sonra Sivas’ta ilk 11’de sahaya çıkan ve ilk 60 dakika iyi performans sergileyen Sofiane Feghouli, “Arda hem içeride hem de dışarıda bize liderlik yapıyor” diyerek takım arkadaşını övmüştü. Terim’in de isteğiyle Feghouli ve Belhanda’yla yakın ilişki kuran Arda’nın bazı günler takım arkadaşlarını evlerinden alarak Florya’ya getirdiği ifade edildi. Yeniden kendisini sahaya veren Feghouli ise Sivas maçının ardından, “Bu akşamki performansımdan dolayı çok mutluyum. Sahaya kazanmak için çıkıyorum ve sezon sonunda da şampiyon olmak istiyorum” şeklinde konuştu.
TERİM, BABEL’İ MOTİVE ETTİ
Feghouli ve Belhanda gibi kendisinden takım bulması istenen bir diğer isim de Ryan Babel oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık gönderildiği Ajax’tan dönen Hollandalı, Galatasaray’ın elinde kaldı. Ancak elindeki oyuncusundan faydalanmak isteyen Terim, mental olarak Babel’i sahaya döndürmeyi başardı. Deneyimli öğrencisiyle sık sık konuşan İmparator, olumlu anlamda Babel’in beynini yıkadı.
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