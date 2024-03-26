Federico Farrell, 12 aydır kendi yaptığı bambu bir bisikletle yollarda - Magazin haberlerleri

Federico Farrell, 12 aydır kendi yaptığı bambu bir bisikletle yollarda - Magazin haberlerleri

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Meksika'nın başkenti Meksiko ve Arjantin'deki Santa Fe arasındaki 15 bin kilometrelik mesafeyi kat etmek amacıyla yaklaşık 12 aydır yollarda olan Arjantinli müzisyen Federico Farrell, Peru’ya vardı.

Federico Farrell, 1 milyon sosyal medya takipçisinden oluşan topluluğa hem yolculuğunu adım adım göstermek hem de kendisini bu maceraya iten özgürlük hissini anlatmak istiyor.

"DOĞDUĞUM ÜLKEYE GERİ DÖNÜYORUM"

Federico Farrell, yolculuğu ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Merhaba, ben Federico Ferrell ve Meksika'dan Arjantin'e bisikletle seyahat ediyorum. Bu yolculuk, 13 yıldır yaşadığım Meksika'nın başkentinde başladı ve benim için ters göç sürecini temsil ediyor. Doğduğum ülkeye geri dönüyorum. Kendi yaptığım bambu bisiklete biniyorum. Bisiklet, karbon fiber ve reçineyle birleştirilmiş bambu bastonlardan oluşuyor.

Bu seyahati, bisikletle yapmayı seçtim. Çünkü beni geri götürecek araçla bir zamanlar yürüdüğüm yollardaki ayak izlerimin üzerinden ters yöne pedal çevireceğim. Şimdi önümde ne olduğunu görelim. Normalde düz arazide günde 100 ila 150 kilometre yol kat ederim. Daha önce Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Şili’ye seyahat ettim. Santiago kentinden Patagonya'ya yaptığım başka bir gezi daha var. Bu, benim ilk 4 bin kilometrelik yolculuğumdu." Fotoğraflar: AA