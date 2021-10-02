Federasyon Kupası, Mersin'in

Maça iyi başlayan Emlak Konut, ilk dakikayı 7-0 önde geçti. Nihan Demirkol Tolgay ve Fahriye Bayraktar'ın sayılarıyla oyuna ortak olan Mersin Büyükşehir Belediyespor'a Nihal Güngör, Hande Kuzu ve Goodlett ile karşılık veren Emlak Konut ilk periyodu 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda sert savunma yaparak başlayan ve boyalı alanda etkili oyununu sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikayı 31-22 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nihan Demirkol Tolgay ve Whitted ile arka arkaya üçlükler bulan Mersin ekibi, soyunma odasına 42-27 önde girdi.

Üçüncü periyodun ilk 3 dakikası karşılıklı sayılarla geçildi: 33-46. Nihan Demirkol Tolgay ve Whitted'ın sayılarına Yağmur, Goodlett, Gülşah ve Hande ile cevap veren Emlak Konut, farkı 3 sayıya indirdi: 49-52. Üçüncü periyot 52-49 Mersin Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Final periyodunun ilk 2,5 dakikasında iki takım da sayı bulamadı. Bu dakikadan sonra Cansu Aslan Cankurt ile pota altındaki etkinliğini artıran Mersin Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikayı 60-52 önde tamamladı. Emlak Konut, Goodlett, Hande ve Gülşah'ın sayılarıyla maçın bitimine 3 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 58-60. Son dakikaları çekişmeli geçen maçı Mersin Büyükşehir Belediyespor 69-66 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen törende, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un kupa ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.