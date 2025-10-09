Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.756,27 %-0,53
        DOLAR 41,7216 %0,06
        EURO 48,6524 %0,29
        GRAM ALTIN 5.417,00 %-0,01
        FAİZ 40,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,75 %0,30
        BITCOIN 122.064,00 %-0,68
        GBP/TRY 56,0270 %0,20
        EUR/USD 1,1643 %0,13
        BRENT 65,92 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 8.856,80 %-0,01
        Haberler Ekonomi Para Fed tutanaklarında indirim sinyali - Para Haberleri

        Fed tutanaklarında indirim sinyali

        ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 07:51 Güncelleme: 09.10.2025 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed tutanaklarında indirim sinyali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin 16-17 Eylül'de yapılan toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğini gösterdi.

        Tutanaklarda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2028 yılına kadar olan dönem için yukarı yönlü revize edildiği anımsatıldı.

        Tarife artışlarının ve net göçün yavaşlamasının etkilerinin azalmasının beklendiğine işaret edilen tutanaklarda, ekonomik büyümenin gelecek yıl, bu yıla göre daha hızlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

        REKLAM

        Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyon tahminlerine ilişkin yukarı yönlü riskleri vurguladığına işaret edilerek, bazı yetkililerin ise enflasyon beklentilerine ilişkin yukarı yönlü risklerin yılın başlarına göre daha az olduğunu düşündüğü belirtildi.

        Neredeyse tüm yetkililerin, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini desteklediği kaydedilen tutanaklarda, yetkililerin bu toplantıda uygun politika önlemi hakkındaki kararının risk dengesindeki değişimi yansıttığı bildirildi.

        Tutanaklarda, "Çoğu yetkili, toplantılar arası dönemde istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını veya artmadığını değerlendirdiği için federal fon faiz oranının hedef aralığının daha nötr bir seviyeye çekilmesinin uygun olduğunu belirtti." ifadesine yer verildi.

        Birkaç yetkilinin geçen ayki toplantıda, politika faizinin sabit tutulmasının yararlı olacağını veya böyle bir kararı destekleyebileceğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, söz konusu yetkililerin enflasyon konusundaki endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

        REKLAM

        Tutanaklarda, "Bir yetkili, politikanın daha nötr bir duruşa kaydırılması gerektiğine katılırken, bu toplantıda yarım puanlık bir indirim yapılmasını tercih etti." ifadesi kullanıldı.

        Para politikasının mevcut duruşunun ne derece kısıtlayıcı olduğuna ve politikanın gelecekteki olası seyri hakkında yetkililerin çeşitli görüşler dile getirdiğine işaret edilen tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

        "Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi. Bazı yetkililer, çeşitli ölçütlere göre finansal koşulların para politikasının özellikle kısıtlayıcı olmadığını gösterdiğini ve bu nedenle gelecekteki politika değişikliklerini değerlendirirken ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti."

        Geçen ayki para politikası toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed yönetim kurulu üyeliğine yeni atanan Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde oy kullanmıştı.

        Fed'in gelecek toplantısı 28-29 Ekim'de yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Habertürk Anasayfa