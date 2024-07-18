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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed toplantı tarihleri: 2024 Temmuz Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz ne zaman düşecek, Eylül'de mi?

        Fed faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayında faiz oranı düşecek mi?

        Küresel piyasalarda Fed Temmuz faiz kararı bekleniyor. Fed'in faiz oranını düşüreceğine yönelik beklenti altın piyasasında rekor etki yarattı. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ne zaman? Beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:25
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        • 1

          Fed faiz kararı bekleniyor. Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının "yaklaştığını" ifade etti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz günlerinde düzenlenecek. Toplantının ardından faiz kararı ise 31 Temmuz günü saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED FAİZİ NE ZAMAN DÜŞÜRECEK?

          ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

          Powell,bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

          Powell, enflasyon tarafında ilk çeyrekte daha fazla ilerleme kaydedemediklerini belirterek, ikinci çeyrekte biraz daha ilerleme kaydedildiğini söyledi.

        • 4

          EYLÜL AYI FAİZ İNDİRİMİ İÇİN SİNYAL GELMEDİ

          Son üç enflasyon verisinin iyi geldiğine işaret eden Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair güven kazanana kadar politikayı gevşetmeye başlamanın uygun olmayacağını düşündüğümüzü söyledik. İlk çeyrekte daha fazla güven kazanmadığımızı söyleyebilirim, ancak geçen haftaki de dahil olmak üzere ikinci çeyrekteki üç veri güveni biraz artırıyor." diye konuştu.

          Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise Powell, "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

          Kararlarını toplantıdan toplantıya alacaklarını yineleyen Powell, aynı zamanda bu kararların verilere dayalı olacağını vurguladı.

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