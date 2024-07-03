Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed bu ay faizi düşürecek mi, Eylül'de faiz indirimi var mı?

        Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed bu ay faizi düşürecek mi?

        Fed Temmuz faiz kararı bekleniyor. Bir yandan, piyasalar faiz indirimi konusundaki beklentilerini sürdürüyor. Katıldığı bir panelde açıklama yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çekimser ifadelerde bulundu. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz oranı ne olur? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 07:53 Güncelleme: 03.07.2024 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Faiz indirimine yönelik beklenti sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çekimser açıklamaları, bir süre daha faiz düşüşünün olmayacağı yönünde sinyal verdi. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne olur, faiz indirimi bekleniyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı ise 31 Temmuz günü saat 21.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

          ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.

          Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.

        • 4

          EYLÜL'DE FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR Mİ?

          İlk faiz indiriminin Eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız." ifadelerini kullandı.

        • 5

          FED 2024 TOPLANTI TARİHLERİ

          17-18 Eylül 2024

          6-7 Kasım 2024

          17-18 Aralık 2024

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        Ünlülerden milli gurur
        Ünlülerden milli gurur
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa