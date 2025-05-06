Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ 2025 MAYIS! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?

        FED faiz toplantısı tarihi Mayıs 2025: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

        FED mayıs ayı faiz kararı toplantısı için bekleyiş başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'i faiz indirimlerinin hızına yönelik eleştirdi. İkili arasında yaşanan gerilim, FED faizleri düşürecek mi, sorusunu beraberinde getirdi. ABD Merkez Bankası (FED) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte 2025 Temmuz FED faiz toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. FED'in önümüzdeki günlerde nasıl bir faiz kararı alacağı, Küresel piyasalar ve döviz, altın, borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Bilindiği gibi FED mart ayı toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, FED faizleri düşerecek mi?" İşte detaylar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        • 4

          FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ NE YÖNDE?

          ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon ve resesyon risklerindeki artış merkez bankasının işini zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in 7 Mayıs'ta politika faizini yüzde 4,25-4,50 arasında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

          Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini bildirilmişti. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana çok az değişiklik gösterdiği belirtilmişti.

        • 5

          Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirmek konusunda geciktiği eleştirilerine konu olan Fed'in atacağı adımlar diğer merkez bankalarının politikalarına yön veriyor.

          Analistler, para politikası kararları sonrası ABD yönetiminin açıklamalarının da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirterek, ABD yönetimi ve Fed arasındaki olası politika uyuşmazlığının risk algısını artırabileceğini vurguluyor.

        • 6

          2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ

          6-7 Mayıs

          17-18 Haziran

          29-30 Temmuz

          16-17 Eylül

          28-29 Ekim

          9-10 Aralık

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Habertürk Anasayfa