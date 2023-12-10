Fed faiz toplantısı tarihi: 2023 Aralık Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı beklentisi son dakika açıklamaları ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Son toplantıda politika faizi beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Artık küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı Fed faiz kararı konuşmasına kilitlendi. İşte, 2023 Aralık ayı Fed toplantısı tarihi takvimi...
- 1
Aralık ayı Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklere karşın ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin öne çıkmasıyla geçen hafta Asya borsaları hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık Fed faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair ayrıntılar...
- 2
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 13 Aralık günü saat 21.00'de açıklanacak.
- 3
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.
-
- 4
Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.
Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.
Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
- 5