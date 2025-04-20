FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu.

Powell, ABD'de yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme olmak üzere 4

farklı alanda önemli politika değişiklikleri uygulama sürecinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi edindikçe değerlendirmemizi güncellemeye devam edeceğiz." dedi.

Politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve dolayısıyla para politikasına etkileri hakkında daha net fikirleri olacağını belirten Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

Powell, bu sonucu önlemenin etkilerin boyutuna, fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar süreceğine ve nihayetinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olmasına bağlı olacağını ifade ederek, "Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamak." diye konuştu.