ABD'de hükümetin kapanmasından sonra Fed faiz kararı için ne bekleniyor?
Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, bir yandan da faiz kararı bekleniyor. Analistler, ekonomik verilere erişimin zorlaştığı bu dönemde Fed'in atacağı politika adımlarına ilişkin belirsizlerin artsa da, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörülerin gücünü koruduğunu söyledi. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak, son gelişmeler ne? İşte, detaylar...
- 1
ABD'de yapılan bütçe oylamasında, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak çoğunluk sağlanamadı. Ülkede hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi, mevcut belirsizliklerin artmasına neden olurken, ABD'ye yönelik mali endişeleri derinleştiriyor. Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasada beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
- 2
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.
- 3
FED EYLÜL FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmiş ve yılın ilk faiz indirimine gitti.
-
- 4
FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de hükümetin kapalı kalması nedeniyle makroekonomik veri akışının sekteye uğraması risk iştahını törpülerken, teknoloji şirketlerinin sağladığı anlaşmalar satış baskısının sınırlı kalmasına destek veriyor.
Analistler, ekonomik verilere erişimin zorlaştığı bu dönemde Fed'in atacağı politika adımlarına ilişkin belirsizlerin artsa da, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörülerin gücünü koruduğunu söyledi.
Bu dönemde ekonomiye dair bilgi edinmek isteyen yatırımcılar alternatif göstergeleri takip ediyor. Fed'in New York Şubesi'nin dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini, iş gücü piyasası beklentilerinin de kötüleşmeye devam ettiğini gösterdi.
Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti.