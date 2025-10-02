Fed faiz kararı bekleniyor! Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan indirerek dikkatleri üzerine çeken Fed'in Ekim toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Dolar, altın, kripto paralar ve borsa üzerinde belirleyici olacak karar, yatırımcıların odak noktasına yerleşti. İşte merak edilenler...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Ekim ayındaki faiz toplantısı piyasaların en kritik gündem maddesi haline geldi. Bir önceki toplantıda faiz indirimine giden Fed’in bu kez nasıl bir karar alacağı, küresel ekonomi ve finans piyasalarında büyük yankı uyandıracak. Dolar kurundan altın fiyatlarına, borsadan kripto paralara kadar geniş bir yelpazede etkili olması beklenen karar için gözler Washington’a çevrildi. Detaylar haberimizde...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in 2025 takvimine göre sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilerek yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz oranı açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.
EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.