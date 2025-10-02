ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Ekim ayındaki faiz toplantısı piyasaların en kritik gündem maddesi haline geldi. Bir önceki toplantıda faiz indirimine giden Fed’in bu kez nasıl bir karar alacağı, küresel ekonomi ve finans piyasalarında büyük yankı uyandıracak. Dolar kurundan altın fiyatlarına, borsadan kripto paralara kadar geniş bir yelpazede etkili olması beklenen karar için gözler Washington’a çevrildi. Detaylar haberimizde...