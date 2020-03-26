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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ABD'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda 'Cephanemiz tükenmeyecek' dedi. Koronavirüs krizini önlemek için son haftalarda olağanüstü adımlar atan Fed Başkanı Jerome Powell, 15 Mart'taki olağanüstü telekonferanstan bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. ABD Merkez Bankası son dönemde virüs salgınının tahribatını azaltmak amacıyla ekonomiyi ve şirketleri desteklemek için olağandışı adımlar attı.

Powell'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Cari kriz, tipik bir ekonomik daralma değil

Bir resesyon içinde olabiliriz, öncelik virüsü kontrol altına almak

Eğer virüs çabuk şekilde kontrol altına alınır ise ekonomik aktivite yeniden başlayabilir

Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak, toparlanma o kadar çabuk gelebilir

Ekonomide yavaşlama kamu sağlığına bir yatırım

'FED EKONOMİDE KREDİ AKIŞINA DESTEK VERMEYİ AMAÇLIYOR'

Tamamen Amerikan halkını destekleme görevine odaklanmış durumdayız

Amerikan halkına mesajım durumun kendilerine özgü olmadığı, sokaktan çekilmek kamunun sağlığını güvenceye almak anlamına geliyor

Cephanesiz kalmayacağız, Fed'in daha fazla adım için politika alanı var

Kredi akışını sağlamak için gereken her adımı atmaya hazırız, bunu agresif şekilde yapmaya devam edeceğiz



Fed'in tek sınırı, Hazine'den aldığı desteğin miktarı

Hazine'den gelen her dolar 10 dolar Fed kredisini destekleyebilir

İşletmeler halihazırda borçlanamıyorlar

Fed işletmelere kredi verilmesi için bir köprü oluşturmaya çalışıyor

Fed uzmanları dinleme eğiliminde, zamanı virüsün dikte edeceğine katılıyoruz

'VİRÜS KONTROL ALTINA ALINIRSA GÜVEN GERİ GELECEKTİR'

Virüs kontrol altına alındığında güven geri dönecek

Kriz sona erdiğinde iyi bir toparlanma olabilir



Toparlanma geldiğinde çok güçlü olacağından emin olmaya çalışıyoruz

'VİRÜSE BAĞLI OLARAK YILIN İKİNCİ YARISINDA TOPARLANMA ÖNGÖRÜYORUZ'





Ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında yeniden canlanmasını bekliyoruz

Fed'in attığı son adımlarda risk görmüyoruz

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