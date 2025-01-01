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        Haberler Gündem Güncel Feci ölüm! Yola çıkan ata çarptı | Son dakika haberleri

        Feci ölüm! Yola çıkan ata çarptı

        Aydın'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda Osman Tilaver idaresindeki motosiklet yola çıkan ata çarptı. Ağır yaralanan 20 yaşındaki Tilaver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:33
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        Feci ölüm! Yola çıkan ata çarptı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü.

        AA'da yer alan habere göre Osman Tilaver (20) idaresindeki motosiklet, Cevizli Bahçe mevkisinde yola çıkan ata çarptı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tilaver, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tilaver'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

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