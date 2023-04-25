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Midesine sakladığı uyuşturucu dolu kapsüller patladı!

İstanbul Havalimanı üzerinden İsveç'e gitmeye çalışan İranlı bir yolcunun midesindeki uyuşturucu dolu kapsüller patladı. Pasaportunu kaybedince uçağa binemeyen yolcu kaldığı otelde fenalaştıktan sonra hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 25.04.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Feci ölüm! Midesine sakladığı uyuşturucu dolu kapsüller patladı! - Son dakika haberi
Feci ölüm! Midesindeki kapsüller patladı
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DHA

İran'da midesine sakladığı uyuşturucu kapsüllerle İsveç'e gitmeye çalışan bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu kaybedince uçağı kaçırdı.

DHA'nın haberine göre Arnavutköy'de bir otele yerleşen İran asıllı İsveç vatandaşı Rupen Harotonian, midesindeki kapsüller patlayınca fenalaştı. Otel görevlilerinden yardım isteyen Rupen Harotonian, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

PASAPORTUNU KAYBETTİ

63 yaşındaki Rupen Harotonian, İran'dan bindiği uçak ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi. Havalimanı yakınında Arnavutköy'de bir otele yerleşen Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı.

İLK MÜDAHALESİ OTELLDE YAPILDI

Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikâyeti ile fenalaştı. Rupen Harotonian, otel görevlilerinden ambulansı aramasını istedi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Rupen Harotonian, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından Rupen Harotonian'in midesinde yabancı cisimler fark edildi. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rupen Harotonian'ın midesindeki uyuşturucu dolu kapsüllerden bazıları çıkarılırken, durumun daha da ağırlaşması üzerine Rupen Harotonian entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İran asıllı İsveçli Rupen Harotonian, hayatını kaybetti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ ANLARI KAMERADA

Rupen Harotonian'ın havalimanından çıktıktan sonra Arnavutköy'deki otele giriş yaptığı, fenalaştıktan sonra görevlilerden yardım istediği, kapıda acılar içinde kıvrandığı ve son olarak sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa yürüdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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