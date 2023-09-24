Asfalt silindirin altında kalan şoför hayatını kaybetti
Antalya'da feci bir olay meydana geldi. Kentte asfalt silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı, silindir makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili ihmali olduğu iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde asfalt silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı (53), silindir makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Kahyalar Mahallesi Hıdır Sokak'ta meydana geldi.
Silindir şoförü olarak çalışan Mehdi Buğdacı, boşta çalışır vaziyetteyken hareket eden silindirin altında kaldı. Durumu gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Fotoğraf: İHA
İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Buğdacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Fotoğraf: İHA
Olayla ilgili soruşturma devam ederken taşeron firma yetkilisi 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Buğdacı'nın yakınları bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldi. Yapılan incelemenin ardından Buğdacı'nın cenazesi defnedilmek üzere alındı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir